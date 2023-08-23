В Воронеже завели уголовное дело из-за мяса с сибирской язвой

Сотрудники регионального управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил) по факту появления в Воронеже на рынке «1000 мелочей» телятины, зараженной сибирской язвой.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, житель Панинского района, который разделал тушу больного теленка, рассказал, что продал мясо неизвестным людям. Сотрудники ФСБ выяснили, что говядину приобрели неофициальные перекупщики. Они и сдали его на реализацию в «1000 мелочей». Силовики разбираются, почему на прилавок чуть не попало мясо, зараженное опасным возбудителем. По предварительной версии, его еще не успели продать - продукцию изъяли из холодильных камер.

Пока санитарные врачи и ветслужбы занимаются мероприятиями по недопущению распространения сибирской язвы в Воронежской области. Найденное на рынке мясо сожгли, проводят дезинфекцию помещений, дератизацию здания, проверяют воду и почву. В Воронеже, а также в Панинском районе и Новоусманском районе введен карантин до 16 ноября.