Диалог с избирателями: как политические партии готовятся к выборам губернатора Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Политические партии, выдвинувшие своих кандидатов на пост губернатора Воронежской области, приступили к агитации. До этого они провели встречи с доверенными лицами из штабов общественной поддержки. Это те люди, которые будут встречаться с избирателями и агитировать их проголосовать за того или иного кандидата. Как выстроена работа политических сил накануне выборов, пишет издание РИА «Воронеж».

«Единая Россия»

В четверг, 17 августа, губернатор Александр Гусев провел встречу со штабом общественной поддержки. Участие в ней приняли секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетесов, представители депутатского корпуса, агропромышленной сферы, здравоохранения, образования, социальной сферы, активисты общественных организаций и объединений региона.

– Штаб общественной поддержки – это общественная структура, которая оказывает содействие губернатору Воронежской области в его работе по развитию региона. Штаб объединяет конструктивные силы общества. Наша главная задача – поддерживать и развивать экономику региона, сохранить социальную защищенность воронежцев. В области ведется активная работа по всем ключевым направлениям народной программы партии, – сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетесов.

По словам секретаря реготделения партии, одной из главных задач штаба является содействие диалогу между властью и обществом, информирование воронежцев о деятельности губернатора и планах развития региона, о реализации народной программы партии, а также сбор предложений от граждан.

Выступая перед собравшимися, Александр Гусев рассказал о ключевых направлениях своей работы, достигнутых результатах за последние пять лет и планах по развитию региона.

– Благодарю собравшихся за оказанное доверие. Мы вместе смотрим в одну сторону, в сторону развития Воронежской области по всем ключевым отраслям и сферам жизни. Каждый из вас прикладывает для этого огромные усилия на своем месте. Вместе с этим мы объединены одной целью: работать на благо любимого региона и каждого его жителя. Думаю, результаты последних лет позволяют нам уверенно смотреть в будущее и эту уверенность транслировать воронежцам, – отметил Александр Гусев.

КПРФ

В КПРФ отметили, что актив партии ориентирован на постоянную работу с избирателями. Партийцы встречаются с людьми, организуют выезды в районы, а для агитаторов в преддверии избирательной кампании провели дополнительный инструктаж.

– В КПРФ существует предвыборный штаб, есть наши районные отделения, первичные отделения. Все они проводят встречи с избирателями. Уже проводились встречи во дворах областного центра совместно с нашими депутатами. Встречи прошли в Поворино, Хохле и других населенных пунктах. В структуре нашей партии как такового штаба общественной поддержки нет, но работа с агитаторами проводится на постоянной основе. Грубо говоря, райкомы – это избирательные штабы, которые функционируют круглый год. Поэтому встречаться с ними перед выборами особой необходимости нет, так как эта работа носит системный характер. В конце августа мы, естественно, соберем совещание наших районных секретарей, проведем для них инструктаж по наблюдению на выборах, дадим указания, – рассказал второй секретарь Воронежского обкома КПРФ Денис Рослик.

ЛДПР

Аналогичная работа в преддверии выборов проходит в ЛДПР. Для актива партии был проведен инструктаж, на котором рассказали о правилах агитации и об ограничениях, прописанных в избирательном законодательстве.

– Во всех агитационных кампаниях участвует партийный актив ЛДПР, который в обязательном порядке проходит инструктаж. Кроме того, наши партийцы выезжают в районы области, где у нас есть руководители районных организаций партии. С ними также проводится разъяснительная работа и выдаются агитационные материалы. Это необходимо для того, чтобы мы могли системно покрыть каждый район области, доехать до каждого жителя, получить обращение от каждого человека. Этим, собственно говоря, и занимаются наши агитационные группы. Кроме того, наш актив еще занимается приемом обращений и наказов от избирателей. Ведь если наш кандидат одержит победу, то у него будет не только программа от кандидата, но еще и народная программа, которая помогла бы людям решить их насущные проблемы. Ведь люди на местах гораздо лучше осведомлены по целому ряду вопросов. В этом плане ЛДПР ориентирована на конкретного избирателя, – поделился руководитель аппарата Воронежского регионального отделения ЛДПР Алексей Кудяков.

«Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

В партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с активом провели персональные занятия. Им рассказали об эффективности тех или иных видов агитации, а также об особенностях избирательного законодательства.

– Мы периодически собираем людей, которые будут проводить агитацию, причем это не только в областном центре, но и по всему региону. Такая работа ведется и по выборам губернатора, и по кампаниям, которые проходят в Павловском районе и в Россошанском районе. В партии есть кураторы, которые этим занимаются, они рассматривают с нашим активом все вопросы, касающиеся агитации: объясняют, что делать можно, что нельзя, какие существуют особенности в законодательстве и другие вопросы. В рамках агитации людям объясняют позицию нашей партии и нашего кандидата, что мы хотим, какие цели мы перед собой ставим, когда идем к власти, и т. д. В этой кампании используем наглядную агитацию, а также радио- и телеэфиры, буклеты, книжки, – рассказал представитель партии.

В партии «Родина» затруднились ответить на вопросы корреспондента РИА «Воронеж» о работе с активом политического движения.