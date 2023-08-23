Воронежский боксер вышел в полуфинал чемпионата России по боксу

Игорь Свиридченков уже завоевал медаль чемпионата России. Осталось узнать, какую. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский боксер Игорь Свиридченков вышел в полуфинал чемпионата России, проходящего в Хабаровске. Он провел уже три боя и во всех уверенно победил.

В первом бою Игорь справился с молодым боксером из Нижневартовска Владиславом Чепижко. Этот парень, несмотря на юность совсем непростой соперник. Чепижко уже становился чемпионом Европы среди юниоров, побеждал на первенстве России (до 17 лет). Тем не менее Игорь был ему не по зубам.

Вторым соперником Свиридченкова был Рамзик Хачатрян из Крыма. Поединок был непростым, но итоговый счет был красноречив – 4:1 в пользу Игоря.

В четвертьфинале воронежский боксер в тяжелом бою одолел ростовчанина Илью Андриянова. Решение судей было единогласным – 5-0. Надо сказать, что в Воронеж Свиридченков переехал в 17 лет из Луганска. За пять лет он стал одним из лучших боксёров страны и попал в сборную России. Именно поэтому после боя с Андрияновым своего подопечного его тренер сказал в камеру федерального канала: «Луганск-Воронеж — не догонишь!».

24 августа Игорю предстоит в полуфинале бой против звезды бокса Андреем Замковым. Он является заслуженным мастером спорта России, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, обладателем золота и серебра чемпионата мира. Свиридченков уже завоевал, как минимум, бронзу, но, как говорится, аппетит приходит во время еды.