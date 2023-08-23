Церковь XVIII века под Воронежем отреставрирует фирма из Санкт-Петербурга

Фрагмент проекта реставрации Церкви Михаила Архангела. Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области, ВКонтакте.

В Острогожске определили подрядчика, который займется реставрацией Церкви Михаила Архангела на улице Песчаной, 10. Им стала организация ООО «Лидер» из Санкт-Петербурга. Разрешение на работы выдали в региональном управлении по охране культурного наследия.

Подрядчику предстоит отреставрировать крышу и фасад церкви. Срок завершения работ – декабрь 2023 года.

Справка «КП»

Церковь Михаила Архангела построена в 1775 году в пригородной слободе Пески, где до этого (с 1699 года) находился деревянный храм во имя Архангела Михаила. В третьей четверти XIX века трапезная, приделы и алтарная часть перестроены. В начале ХХ века возвели колокольню. В годы гонений на церковь храм был закрыт. В 1948 году снова был открыт и с тех пор по настоящее время в нем совершаются богослужения. Церковь приняли на государственную охрану 20 февраля 1995 года. В 2003 году начали капитальный ремонт и реставрацию храма.