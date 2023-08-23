24-летнего воронежца будут судить за убийство, грабеж и незаконное лишение свободы

Во время общения мужчины поссорились, и младший из них сначала избил оппонента, а потом пырнул ножом в шею. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следствие установило, что в декабре 2022 года 24-летний мужчина вместе с 18-летней девушкой и новым 37-летним знакомым устроили алкопосиделки в лесном массиве неподалеку от улицы Южной в Лисках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области. Во время общения мужчины поссорились, и младший из них сначала избил оппонента, а потом пырнул ножом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник помыл нож и перетащил тело погибшего вглубь леса, а затем скрылся с места происшествия.

Вскоре он оказался в квартире дома по улице Малая Красноармейская, где угрожал убийством 18-летней девушке, ставшей очевидцем преступления. Он насильно удерживал ее в квартире, чтобы она не сообщила в полицию. Потерпевшей удалось связаться с матерью и рассказать о произошедшем. Женщина сообщила стражам правопорядка, и они освободили девушку. Кроме того, в начале декабря 2022 года обвиняемый открыто похитил из дома своего знакомого различное имущество на общую сумму свыше 120 тысяч рублей.

На предварительном следствии обвиняемый, ранее судимый за различные преступления, частично признал вину. Дело с обвинительным заключением передано в суд. В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч.1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.