Воронежец, испугавшись оформления на него кредитов, перевел 1,8 млн рублей мошенникам

50-летнего жителя Северного района Воронежа по-крупному развели на деньги дистанционные аферисты. Мужчина, работающий на кондитерской фабрике, повелся, когда услышал по телефону слово «Центробанк» и поэтому доверился звонившим.

Лже-сотрудник «Центробанка» напугал воронежца, что аферисты оформили на него кредиты и теперь ему необходимо «отзеркалить ситуацию» - успеть взять оформленные деньги, а сотрудники «Центробанка» их якобы распределят обратно. Потерпевший на протяжении пяти дней перевел мошенникам на «безопасные счета» 1,8 миллионов рублей, из которых 300 тысяч были его собственными накоплениями. Мужчина и дальше продолжил бы ходить по банкам, но о сложившейся ситуации узнала его жена, она заподозрила обман и убедила его обратиться в полицию.

За 22 августа жертвами дистанционных аферистов стали 22 жителя Воронежской области, ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 3,5 миллионов рублей.