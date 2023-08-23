В Воронежской области сестра заразившегося сибирской язвой попала в больницу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 августа стало известно, что в больницу попала сестра мужчины из панинского села Красные Холмы, заразившегося сибирской язвой. Об этом сообщил департамент здравоохранения Воронежской области.

- Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъема температуры, сейчас она в удовлетворительном состоянии. Клинических проявлений сибирской язвы нет, женщина проходит лечение. На основе ее состояния и после получения результатов анализов будет решаться вопрос о ее выписке, - отметили в облздраве.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, заразившийся сибирской язвой при разделке туши теленка мужчина проходит лечение в Воронеже. В Панинском районе, где выявлен изначальный очаг заразы, а также в Новоусманском районе, граничащем с ним, а также в Воронеже, где обнаружили зараженное мясо, проводят карантинные мероприятия.