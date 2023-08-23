Умер доцент Воронежского университета

Не стало Игоря Абрамова, фото ВГУ

В Воронеже на 71-м году жизни скончался доцент факультета компьютерных наук ВГУ Игорь Абрамов. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба госуниверситета. Игорь Абрамов последние 10 лет работал на кафедре информационных технологий управления.

- Деятельность Игоря Викторовича была связана с компьютеризаций экономических и бизнес-процессов. Ему удавалось сочетать практическую работу в рамках коммерческих предприятий с научно-педагогической деятельностью, - отметили в вузе. - За время работы на кафедре он постоянно готовил и издавал учебно-методические материалы по новым направлениям моделирования и анализа бизнес-процессов, принимал активное участие в становлении и развитии учебного направления автоматизации бизнес-процессов, руководил выпускными работами студентов ФКН. Его научные интересы были связаны с тематикой риск-менеджмента. Коллектив кафедры ИТУ и факультета компьютерных наук скорбит и приносит соболезнования семье.