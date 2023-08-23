Воронежский театр оперы и балета поставит в новом сезоне балет «Хрустальный дворец» и оперу «Кармен»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Воронежского театра оперы и балета поделилась планами нового сезона.

Первую премьеру худрук Александр Литягин запланировал показать в октябре. Это будет балет «Хрустальный дворец» на музыку композитора Алексея Шора. Сейчас это название с успехом идет на крупных сценических площадках страны и мира. В Воронеже ставить балет будет хореограф Екатерина Миронова.

Еще одна премьера состоится в декабре. В репертуар театра вернется мировой классический шедевр - опера Жоржа Бизе «Кармен». Ставить будет московский режиссер Татьяна Миткалева. Дирижером-постановщиком выступит главный дирижер МАМТа имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов (он уже ставил в Воронеже - с Михаилом Бычковым «Свадьбу Фигаро»).

Весной запланирован фестиваль современной хореографии «RE:Форма танца».

Ну а в начале сентября труппа выходит с летних каникул. Откроется 63-й театральный сезон 8 сентября «Рахманианой» - спецпроектом, подготовленным театром к юбилею композитора. В один вечер на сцене сразу два спектакля: сценическую версию оперы «Алеко» в режиссерском прочтении Дениса Постоева и балет «Концерт №2» в постановке Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского. Второй концерт Рахманинова вместе с симфоническим оркестром театра будет играть лауреат XI Международного юношеского конкурса имени Чайковского, пианистка Инна Забрускова.

9 сентября в театре пройдет гала-концерт с участием театральной труппы, посвящённый открытию нового сезона. По традиции его программа объединит номера из лучших репертуарных оперетт, оперных и балетных постановок. Также зрители увидят яркие фрагменты из спектаклей, которые не идут в театре. Будут представлены сцены из предстоящих в новом сезоне театральных премьер.

10 сентября театр покажет балет Минкуса «Дон Кихот», премьера которого состоялась в декабре 2022 года. И сразу же спектакль завоевал сердца зрителей. Его неотразимое обаяние заключено в царящем на сцене безудержном веселье, в легкой праздничной атмосфере, в обращении авторов к «вечным темам» взаимной любви и выбора своего пути в жизни и, конечно, в мастерстве танцоров и музыкантов.