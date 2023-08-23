В Воронеже за 32 миллиона рублей продают мини-гостиницу

В Воронеже выставили на продажу мини-гостиницу Foxy площадью 624 квадратных метра. Заведение расположено в Коминтерновском районе в частном секторе на улице Ведугской (она находится между Московским проспектом и улицей Солнечной) в доме № 96. Владелец хочет получить от покупателя 32 миллиона рублей.

Мини-отель представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. На цокольном этаже расположены сауна, хамам, инфракрасная кабина, кедровая бочка и бассейн с отдельным входом. Причем там помещения теоретически можно использовать и для нового направления бизнеса. На втором этаже находятся семь номеров для постояльцев.