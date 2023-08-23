Под Воронежем в столкновении «Рено Дастер» и «МАЗ» погибли два человека

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В Грибановском районе сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, где погибли два человека.

Авария произошла днем 23 августа. Около 12.20 на 642-м километре автодороги «Каспий», по предварительным данным полиции, водитель автомобиля «Рено Дастер» при обгоне в месте, где это запрещено, выехал на встречку, где врезался в «МАЗ».

Легковушка превратилась в груду металла. Водитель и пассажир «Рено Дастер» от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель грузовика «МАЗ» попал в больницу с травмами.