В Воронеже родственники разыскивают пропавшего без вести 22-летнего парня

Сергея Гурьянова разыскивают уже шесть суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже пропал 22-летний Сергей Гурьянов. Молодой человек, живущий один в Коминтерновском районе, регулярно общался с родственниками. А вот в четверг, 17 августа, перестал отвечать на звонки. Ранее юноша так ни разу не пропадал. Дома его тоже не было. Родственники стали бить тревогу и обратились за помощью к полиции и волонтерам.

Приметы Сергея Гурьянова – рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы. В какой одежде 17 августа молодой человек ушел из дома, неизвестно.

Всем, кто что-либо знает о том, где может быть Сергей Гурьянов, просят позвонить по телефону единой службы спасения 112 или волонтерам - 8-800-700-54-52.