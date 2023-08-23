Под Воронежем пройдет двухдневный театральный фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 и 26 августа под Воронежем пройдет XIV фестиваль-конкурс любительских коллективов «Театральные встречи в Никольском». В Верхнехавский район съедутся самодеятельные актеры и режиссеры со всей области.

Село Никольское издавна славится своими театральными традициями. Здесь на рубеже XIX-XX веков супругами Константином и Зинаидой Соколовыми - истинными просветителями и интеллигентами, переехавшими в воронежскую глубинку из Москвы, - был создан первый театр для крестьян.

Пройдет экскурсия в усадьбу семьи Соколовых и конкурсный показ спектаклей. Также в рамках фестиваля состоятся творческие лаборатории и мастер-классы для руководителей театральных коллективов.

Воронежцы могут доехать на фестиваль на туристическом поезде «Бобренок». Отправляется состав с вокзала «Воронеж-1» в 9.10, доехать нужно до остановки «14 км». Обратно поезд отправляется от остановки «14 км» в 14.29 и прибудет в Воронеж 16.03.