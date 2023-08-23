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НовостиОбщество23 августа 2023 11:29

В реках у трех пляжей под Воронежем нашли холероподобные вибрионы

Не стоит купаться на Дону в Верхнем Мамоне и на Богучарке в Богучарке
Олег КУЗНЕЦОВ
Купаться в воде, где обнаружили холероподобный вибрион, не стоит.

Купаться в воде, где обнаружили холероподобный вибрион, не стоит.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Воду возле трех пляжей забраковали санитарные врачи. В ней обнаружили холероподобные вибрионы. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в среду, 23 августа.

Заразу нашли в воде реки Дон на пляжах «Новый центр» и «Старый центр» в селе Верхний Мамон. А также в реке Богучарка в Богучаре у пляжа «Богучарский». Согласитесь, запомнить легко.

Обнаружение холероподобного вибриона означает, что вода в этих местах очень грязная. Глотнув ее, вы конечно не умрете и холеру не подхватите, но сильное расстройство желудка можете себе заработать запросто. Поэтому лучше на этих трех пляжах не купаться.