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НовостиОбщество23 августа 2023 10:55

Жителей района под Воронежем предупредили о возможном отключении газа

«Голубое топливо» может пропасть в Грибановском районе с 8.00 14 сентября до 8.00 15 сентября
Олег КУЗНЕЦОВ
Газа не будет сутки.

Газа не будет сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Грибановского района предупредили в местной администрации о возможном прекращении подачи газа. Его может не быть с 8.00 14 сентября до 8.00 15 сентября. Причина – проведение огневых работ, из-за которых остановят районную газораспределительную станцию.

Газа не будет в следующих населенных пунктах:

Воронеж-45

поселок городского типа Грибановский

поселки Теллермановский, Первомайского отделения совхоза «Грибановский»

села Васильевка, Верхний Карачан, Средний Карачан, Нижний Карачан, Кирсановка.