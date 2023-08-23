Жителей района под Воронежем предупредили о возможном отключении газа

Газа не будет сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Грибановского района предупредили в местной администрации о возможном прекращении подачи газа. Его может не быть с 8.00 14 сентября до 8.00 15 сентября. Причина – проведение огневых работ, из-за которых остановят районную газораспределительную станцию.

Газа не будет в следующих населенных пунктах:

Воронеж-45

поселок городского типа Грибановский

поселки Теллермановский, Первомайского отделения совхоза «Грибановский»

села Васильевка, Верхний Карачан, Средний Карачан, Нижний Карачан, Кирсановка.