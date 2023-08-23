В центре Воронежа запретят проезд и парковку

Движение на улицах в центре Воронежа перекроют с раннего утра 26 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 25 августа, и в субботу, 26 августа, в Центральном районе возле Советской площади, что рядом с Покровским храмом и Воронежским концертным залом, запретят парковку и движение. Оставить машину и проехать там будет нельзя с вечера пятницы, 25 августа, до 23.00 субботы, 26 августа.

Запрет парковки с 18.00 25 августа до 23.00 26 августа будет действовать на следующих участках:

улица Театральная (от Карла Маркса до Пятницкого);

улица 25 Октября (от проспекта Революции до Бучкури);

улица Бучкури (от 25 Октября до Авиационной);

улица Орджоникидзе (от 25 Октября до дома №19Б по улице Орджоникидзе).

Кроме того, в субботу, 26 августа, с 7.00 до 23.00 перекроют движение на тех же трех участках улиц Театральной, 25 Октября и Орджоникидзе. А вот на улице Бучкури будет запрещен проезд от 25 Октября до улицы 20-летия ВЛКСМ.

С чем связаны ограничения движения, не поясняют. Можно предположить, что с тем, что в это время на Советской площади пройдет фестиваль «Русское лето».