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НовостиОбщество23 августа 2023 9:56

В Воронеже двух водителей иномарок оштрафуют на 1500 руб за парковку в неположенном месте

Накажут владельцев «Мазда СХ-5» и «Мерседес Бенц», оставивших свои авто на Никитинской, 27
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из телеграмм Госавтоинспекции Воронежской области

скриншот из телеграмм Госавтоинспекции Воронежской области

Госавтоинспекторы привлекли к ответственности двух воронежских водителей за нарушение ПДД.

Полицейские обнаружили две иномарки - «Мазда СХ-5» и «Мерседес Бенц» - припаркованными у дома 27 на Никитинской. Хотя в этом месте стоит знак «Остановка запрещена».

Владельцев машин оштрафуют на 1500 рублей.

Наказали нарушителей после поступившей информации в чат-бот @Bespredelu_net36_bot. Госавтоинспекция напоминает, что любое нарушение ПДД опасно, так как может стать причиной аварии.