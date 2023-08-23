В Воронеже двух водителей иномарок оштрафуют на 1500 руб за парковку в неположенном месте

скриншот из телеграмм Госавтоинспекции Воронежской области

Госавтоинспекторы привлекли к ответственности двух воронежских водителей за нарушение ПДД.

Полицейские обнаружили две иномарки - «Мазда СХ-5» и «Мерседес Бенц» - припаркованными у дома 27 на Никитинской. Хотя в этом месте стоит знак «Остановка запрещена».

Владельцев машин оштрафуют на 1500 рублей.

Наказали нарушителей после поступившей информации в чат-бот @Bespredelu_net36_bot. Госавтоинспекция напоминает, что любое нарушение ПДД опасно, так как может стать причиной аварии.