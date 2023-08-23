В Воронеже собираются отреставрировать «Флигель Харина»

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации для сохранения «Флигеля Харина». Памятник архитектуры регионального значения расположен на ул. 9 января, 45. Собственник объекта имеет лицензию Министерства культуры Российской Федерации на проведение работ. В настоящее время памятник не используется.

Проект должны разработать к декабрю 2023 года.

Здание, построенное в 1881 году, принято на госохрану в 2020 году – как выявленный объект культурного наследия. Его включили в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в качестве ОКН регионального значения «Флигель Н.Ф. Харина».