Под Воронежем нашли тела отца и сына на плотине пруда

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Воронежские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двух мужчин на пруду в Бутурлиновском районе. Трупы 46-летнего мужчины и его 18-летнего сына обнаружили утром 22 августа в пропускном коллекторе плотины пруда, расположенного вблизи села Чулок. По данным следователей, на телах нет видимых следов насильственной смерти. Трупы отправили на судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших.

- Установлено, что незадолго до гибели мужчина арендовал указанный пруд для разведения в нем рыбы, накануне поехал с сыном туда, чтобы проводить необходимые для этого работы, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. - Проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибших, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.