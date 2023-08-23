У воронежского «Града» «Мицубиси Оутлендер» сбил женщину

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Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии с пострадавшей, которая произошла днем 22 августа в Рамонском районе.

Около 16.45 на трассе у сити-парка "Град" 52-летний водитель на «Мицубиси Оутлендер» 49-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Женщина шла вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

Пострадавшую доставили в больницу.

За 22 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 110 ДТП, в них пострадали восемь человек.