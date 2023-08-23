В Воронеже установят новые дорожные знаки и дополнительные секции на некоторых светофорах. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

В частности, на перекрестке возле «Детского мира» на светофоре со стороны Кольцовской демонтируют «стрелку налево» и появится секция «поворот налево».

На перекрестке Ленинского проспекта с улицей Брусилова повесят знаки «Движение налево», «Уступи дорогу», «Полоса движения», «Конец полосы» и «Полоса для маршрутных транспортных средств».

На пересечении улиц Вокзальная и переулка Спокойный установят знак «Главная дорога».

У дома № 110 на улице Димитрова появятся знаки «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

А у дома № 25 по улице Иркутская возле детского сада № 130 установят знаки «Дети» и «Зона действия».