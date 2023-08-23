Следите за весом и научитесь справляться со стрессом: воронежцам рассказали, как избежать проблем с желудком

В последние годы болезни органов пищеварения приобретают все больший масштаб. Особенно актуальна эта проблема в период с юношеского до зрелого возраста. Проблемы с ЖКТ не представляют прямой угрозы жизни, но значительно снижают ее качество. Плохая экология, постоянный стресс и быстрый ритм жизни – все это ведет к тому, что почти каждый второй человек имеет одно из заболеваний органов пищеварения.

Специалисты воронежского здравоохранения дали жителям региона несколько советов, которые помогут избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

1) Соблюдайте условия питания и его режим. Полезным будет частое питание, разделенное на мелкие порции.

2) Придерживайтесь правильного рациона. Полезным будет снижение употребления жареной, жирной, копченой, пересоленной еды. Кроме того, необходимо увеличить в рационе содержание клетчатки (овощи и фрукты, хлеб с отрубями, каши). Употреблять как можно больше грубоволокнистой пищи, свежих салатов, старайтесь использовать при готовке меньше уксуса и подобных ему компонентов.

3) Избегайте переедания. Питайтесь в меру. Помните, что стандартная порция пищи не должна превышать 300-400 мл, если ее представить в жидком состоянии.

4) Контролируйте массу своего тела. Если имеется избыточный вес, то необходимо попытаться похудеть. Помните, что делать это нужно правильно: снижение веса не должно составлять более полукилограмма для женщин и один килограмм для мужчин в неделю.

5) Откажитесь от алкоголя полностью или сведите его потребление к минимуму. Некачественные спиртные напитки содержат различные красители, химические компоненты, избыточное количество сахара, консерванты и ароматизаторы. Все эти вещества пагубно влияют на пищеварительную систему.

6) Бросьте курить. При воздействии на организм никотина не существует «нормальной» или минимальной дозы. Чтобы действительно снизить уровень патологического влияния смол и никотина на органы пищеварения, необходимо отказаться от сигарет полностью.

7) Научитесь справляться со стрессовыми ситуациями. Старайтесь не нервничать, гуляйте, отдыхайте и полноценно высыпайтесь. Подобные меры не только улучшат состояние пищеварительной системы, но и укрепят ваше здоровье в целом.

8) Ограничьте употребление газированных напитков и кофе. Безопасная доза кофе составляет в день 300-400 мл готового натурального напитка (2-3 кофейные чашки).

9) Больше двигайтесь. В норме интенсивная двигательная активность взрослого человека должна составлять минимум 150 минут в неделю. При недостаточности этого показателя постарайтесь его повысить, например, займитесь спортом.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».