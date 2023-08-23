В Воронеже пройдет Всероссийский фестиваль уличной культуры и спорта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 августа в столице Черноземья состоится Всероссийский фестиваль уличной культуры и спорта «Уличная классика». В программе зрелищные соревнования представителей различных видов уличной культуры и экстрим-спорта.

Мероприятие объединит 350 участников из разных регионов страны в парке «Дельфин». Для представителей уличной культуры подготовили 17 площадок, среди них: BMX Flatland, BMX Street, work-out, паркур, фриран, фотовыставка, автовыставка «Эстетика», граффити, hip-hop, автомодельный спорт, стритбол, пляжный волейбол, пляжный футбол, панна 1х1, силовой турнир, скалолазание, деловая программа. В рамках торжественного закрытия состоится выступление приглашенного артиста.