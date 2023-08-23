К воронежской школе в микрорайоне «Процессор» пустят автобусы

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Школу на Остужева в микрорайоне «Процессор» собираются открыть к 1 сентября. С этой даты городские власти собираются запустить сюда маршрутки. Мимо учебного заведения пойдут автобусы большого класса - №32. Сейчас как раз ставят светофоры и остановки.

- Будут работать и школьные автобусы для детей и из микрорайона у больницы «Электроника», и из «Процессора», - рассказал мэр Вадим Кстенин.

В следующем году планируют сделать пешеходную связь с улицы Урывского до школы - в дополнение к тем тротуарам, что уже обустраивают вдоль новой дороги - чтобы школяры ходили по кратчайшему маршруту.

В новую школу будут ходить дети с улицы Урывского, микрорайона больницы «Электроника», переулка Павловский, 56, 64а, 64б, 64в.