В Воронеже пенсионерка подарила мошенникам больше двух миллионов рублей

Пенсионерка «кормила» мошенников в течение трех месяцев. Фото: Анастасия ОСИПОВА

65-летняя жительница Советского района Воронежа стала очередной жертвой мошенников. Пенсионерку аферисты «разводили» с мая до начала августа. Еще весной ей позвонили незнакомцы и пообещали высокий доход от инвестиций в нефтегазовую отрасль. Мошенники вскоре перевели общение в программу-мессенджер. Там они подробно изложили схему заработка и пообещали 200% годовых. Правда, предупредили, что деньги можно и потерять.

Пенсионерка решила рискнуть. Сначала она перевела через банковский терминал мошенникам 300 тысяч рублей накоплений. А потом еще и оформила в банке несколько потребительских кредитов и взяла в долг у родственников и знакомых 2 миллиона рублей. Так что всего пожилая женщина подарила мошенникам 2 млн 300 тысяч рублей. В ответ ей слали графики, где ее доходы от акций якобы росли как на дрожжах. Общение с аферистами закончилось, когда их жертва захотела получить обещанную прибыль.

- По этому факту возбуждено уголовное дело. Всего 21 августа в полицию поступили заявления 13 жителей Воронежской области, ставших жертвами мошенников. Еще четыре человека сообщили о кражах денег со своих банковских карт. Общий ущерб от действий преступников составил более шести миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.