Воронежские первоклассники смогут сходить бесплатно в цирк в честь 1 сентября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Первоклашка, первоклааасник, у тебя сегодня прааааздник!» - поется в известной песне. А Воронежский цирк реально подарит первоклашкам праздник: ребята, которые идут впервые в школу в этом году, смогут сходить на представление «Вместе целая страна» бесплатно. Благотворительная акция «Ты первоклассник» продлится в течение нескольких дней.

- 1 сентября - это особенный день в жизни каждого первоклашки, ведь начинается новый этап в их жизни - школьные годы. Для того, чтобы каждый первоклассник, который идет в первый класс в 2023 году, смог в полной мере порадоваться своему главному празднику, запомнить его на долгие годы, получить позитивные эмоции, мы и придумали эту акцию, - сообщили в цирке.

26, 27 августа и 2, 3 сентября дети 2015, 2016, 2017 годов рождения смогут получить в кассе цирка бесплатный билет на цирковое представление «Вместе целая страна» - при предъявлении родителями свидетельства о рождении ребенка в кассе цирка.