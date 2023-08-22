В Воронеже на проспекте Труда произошла массовая драка

Участники драки помахали кулаками, а потом пустили в ход электрошокеры. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Вечером в понедельник, 21 августа, у дома № 76 на проспекте Труда произошла массовая драка. Очевидцы рассказывают, что ее участники даже пускали в ход электрошокеры. Случилась эта нехилая «разборка» около остановки общественного транспорта «Улица Красных Зорь», рядом с магазином «Магнит».

К счастью, последствия драки оказались не такими серьезными, как могло показаться по ее жесткому ходу. В полиции сообщили, что в больницу попал лишь один ее участник. Впрочем, в медучреждении мужчину продержали недолго. Ему оказали первую помощь и отпустили домой.