В Воронеже на улице Антонова-Овсеенко в аварию попали десять машин

Такой вот «замес» из машин образовался на улице Антонова-Овсеенко. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже во вторник, 22 августа, в 14.50 у дома № 36Д на улице Антонова-Овсеенко случилась авария, в которую попали сразу десять машин. Столкнулись «Фольксваген-Гольф», которым управляла 48-летняя женщина, «Датсун-он-до» (им рулил 50-летний мужчина). А еще «Хендэ Солярис» (водитель – еще одна автоледи 36 лет), «Шевроле-Гласс» (снова за рулем представительница прекрасного пола 40 лет). Дальше уже другой тип машин: экскаватор-погрузчик «ГСБ» под управлением 38-летнего мужчины и его ровесник на «КамАЗе». И снова легковушки: Гранд Чероки», которым рулила 39-летняя женщина, «Лада Гранта» под управлением 44-летнего мужчины, «Опель Астра», на котором ехал 21-летний парень, а также «Фольксваген Туарег».

Здесь начинается место аварии. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Трактор влетел в ограждение дороги. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В таком жутком нагромождении машин просто чудо, что пострадавших оказалось всего трое. В больницу попали водитель «Фольксвагена-Туарег» и пассажиры «Опеля», двое мужчин. Кто прав, кто виноват в ДТП, еще предстоит разобраться. Из-за этой аварии на Антонова-Овсеенко до сих пор стоит огромная пробка.