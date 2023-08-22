В Воронежской области ссора из-за женщины привела к убийству

Двор дома, где произошло убийство. Фото: телеграм-канал СУ СК России по Воронежской области.

Поздним вечером во вторник, 15 августа, в селе Титаревка Кантемировского района на улице Мира произошло убийство. Там обнаружили тело 27-летнего мужчины. Сотрудники Следственного комитета выяснили, что в тот вечер произошла ссора из-за женщины. К 24-летнему мужчине ушла гражданская жена его 27-летнего односельчанина. Обиженный молодой человек пришел к счастливому сопернику «разбираться». Разговор на повышенных тонах закончился тем, что хозяин дома ударил непрошенного гостя ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.

- Следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». 24-летнего мужчину задержали, он признал свою вину. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.