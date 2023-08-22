В Воронеже под окнами многоэтажки нашли тело 37-летней женщины

Сотрудники СК выясняют причины смерти 37-летней женщины. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Днем во вторник, 22 августа, в Северном микрорайоне Воронежа у многоэтажки на Бульваре Победы обнаружили тело женщины. Вызвали сотрудников силовых структур.

Выяснением причин смерти занялись работники Следственного комитета. Они установили личность погибшей – ей было 37 лет. На теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. Для установления точной причины смерти труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Идет доследственная проверка, в ходе которой, решат, возбуждать ли уголовное дело.

Напомним, это уже второе ЧП 22 августа в Воронеже, когда в общественном месте находят тело человека. Первый случился на левом берегу. В искусственном озере на улице Минской на самой его середине обнаружили тело мужчины. Его личность пока не установили.