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НовостиПроисшествия22 августа 2023 13:11

В Воронеже сотрудники СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины в озере

Работники Следственного комитета выясняют, как тело мужчины оказалось в середине искусственного водоема на улице Минской
Юрий КОЗЛОВ
Из озера на Минской выловили тело мужчины.

Из озера на Минской выловили тело мужчины.

Фото: телеграм-канал СУ СК России по Воронежской области.

Выяснением обстоятельств смерти человека в искусственном озере на улице Минской займутся сотрудники регионального управления Следственного комитета. По горячим следам им удалось выяснить только пол погибшего. В озере нашли тело мужчины. Следов насилия на трупе не обнаружили. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователь опросил человека, нашедшего труп. Теперь предстоит установить личность погибшего.

- Наши сотрудники проводят доследственную проверку. По ее итогам решат, надо ли возбуждать уголовное дело, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, тело мужчины обнаружили в искусственном озерке на Минской днем во вторник, 22 августа. Нашли его на середине водоема.