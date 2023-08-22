В Воронеже сотрудники СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины в озере

Из озера на Минской выловили тело мужчины. Фото: телеграм-канал СУ СК России по Воронежской области.

Выяснением обстоятельств смерти человека в искусственном озере на улице Минской займутся сотрудники регионального управления Следственного комитета. По горячим следам им удалось выяснить только пол погибшего. В озере нашли тело мужчины. Следов насилия на трупе не обнаружили. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователь опросил человека, нашедшего труп. Теперь предстоит установить личность погибшего.

- Наши сотрудники проводят доследственную проверку. По ее итогам решат, надо ли возбуждать уголовное дело, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, тело мужчины обнаружили в искусственном озерке на Минской днем во вторник, 22 августа. Нашли его на середине водоема.