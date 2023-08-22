В селе под Воронежем ищут подрядчика для реставрации исторической усадьбы

В селе Чертовицы Рамонского района начали поиск подрядчика для реставрации «Усадьбы Михневых-Кожуховой». Она является объектом культурного наследия регионального значения. Заказчик работ – БУЗ ВО «Чертовицкий санаторий для детей».

Подрядчику, который выиграет конкурс, предстоит провести необходимые работы по сохранению здания конюшни, а также отремонтировать фундамент, цоколь, а также привести в современное состояние системы отопления, электроснабжения и водоотведения. Надо будет также отреставрировать окна, карнизы и двери. Все эти работы необходимо завершить до 31 декабря 2023 года.

Начальная цена контракта – 15 млн 433 тысячи рублей. Заявки на торги можно подавать до 29 августа. Итоги аукциона планируют подвести 31 августа.