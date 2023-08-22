Штраф и 12 суток ареста присудили беженцу с Украины за дискредитацию ВС в Воронеже

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Железнодорожный райсуд Воронежа вынес приговор 38-летнему мужчине, который срывал с одежды подростков «Z»-символику. Его признали виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также в мелком хулиганстве. Об этом 22 августа сообщили в региональном главке МВД.

Напомним, 19 августа полицейские задержали беженца из Украины. Мужчина находится в воронежском пункте временного размещения. Он, разъярившись, сорвал с одежды детей «Z»-символику и обматерил их.

На мужчину затем пожаловались другие обитатели ПВР. После этого стражи порядка его задержали. Они составили два протокола – за дискредитацию и хулиганство.

Суд вынес вердикт. Мужчину отправили на 12 суток под административный арест и оштрафовали на 35 тысяч рублей.