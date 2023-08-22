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НовостиПроисшествия22 августа 2023 11:50

В Воронеже в озере на Минской нашли труп человека

На левом берегу Воронежа в середине искусственного водоема выловили мертвое тело
Юрий КОЗЛОВ
На место, где обнаружили труп мужчины, вызвали все оперативные службы.

На место, где обнаружили труп мужчины, вызвали все оперативные службы.

Фото: из архива «КП»

Во вторник, 22 августа, в искусственном озере на улице Минской обнаружили тело человека. Об этом сообщили сотрудники обслуживающего водоем муниципального предприятия «ЭкоЦентр».

Коммунальщики, естественно, вызвали всех представителей силовых структур, которые всегда задействованы в выяснении причин внезапной смерти людей в общественных местах. В этом ЧП много загадок. Непонятно, что могло понадобиться человеку на середине, мягко скажем, не очень чистого водоема, когда сильная жара уже миновала. Да и в зной купание в этом изрядно обмелевшем за последнее время озерке – удовольствие сомнительное.

Более подробно об обстоятельствах обнаружения тела обещали рассказать в региональном управлении Следственного комитета несколько позднее.

Напомним, недавно стало известно, что 17 августа в Семилуках полицейские обнаружили в припаркованной на улице Дзержинского машине труп 50-летнего мужчины. Следов насилия на теле не нашли, сейчас выясняют причины смерти местного жителя.