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НовостиОбщество22 августа 2023 11:44

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Воронежской области из-за тумана и гроз

Однако жара не спадет
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области снова установился желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о надвигающемся тумане и грозах. Это следует из данных на прогностической карте ЦФО на сайте Гидрометцентра России 22 августа.

Грозы возможны местами по области как минимум до 18.00 среды, 23 августа. Кроме того, желтый уровень установлен еще и из-за тумана. Он опустится с 18.00 вторника, 22 августа, до 06.00 среды, 23 августа.

Однако жара не спадет. Еще на сутки продлили предупреждение из-за IV класса пожарной опасности – до 06.00 четверга, 24 августа.