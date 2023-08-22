В Воронеже изменили схему движения на мостах на Остужевской развязке

Машины уже направили по новому пути. Фото: скриншот с видео пресс-службы мэрии Воронежа. Фото: кадр с видео

Поменялась схема движения транспорта на Остужевской развязке. Машины временно пустили с действующего путепровода на реконструируемый. Сделали это, чтобы без помех завершить работы в пришовных зонах, а также обновить разметку.

Ранее перенаправить транспорт с одного путепровода на другой предполагали в ночь на среду, 23 августа. Были опасения, что из-за дождя 20 августа не удастся нанести временную разметку. Однако все необходимые работы завершили раньше намеченного срока. Поэтому движение направили с одного моста на другой сразу после утреннего часа пик во вторник, 22 августа. Сейчас на освободившийся путепровод уже заходят рабочие и техника.

Напомним, реконструкцию Остужевской развязки, согласно последним данным, планирую завершить до конца 2023 года.