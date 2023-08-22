Жителей Нововоронежа предупредили о сиренах

В четверг, 24 августа, в 10.30 в Нововоронеже прозвучат сирены. Жителей города атомщиков просят не беспокоиться. Это плановое мероприятие – обычная проверка систем оповещения. Их включат на атомной станции. Нововоронежцев призывают быть спокойными, никуда не убегать с рабочих мест. Также их просят предупредить о предстоящем включении сирен родственников и знакомых.

Напомним, перед новым учебным годом устроят массовую проверку школьных охранников. Если они продемонстрируют неумение предотвратить ЧП, с их организациями могут расторгнуть контракты.