В Воронеже сын до полусмерти избил собственную мать из-за денег

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В приемное отделение одной из больниц областного центра поступила 73-летняя пенсионерка. Как оказалось, женщину до полусмерти избил собственный сын, пишет газета «Новости Воронежа» со ссылкой на ГУ МВД региона 22 августа.

Медики сообщили об этом в полицию. Проверка показала, что вечером 17 августа в квартире на улице Переверткина произошел конфликт между пенсионеркой и ее 35-летним сыном. Причиной стали финансовые разногласия. Женщина вышла из квартиры, стала спускаться вниз по лестнице, когда сын ее догнал и стал бить головой о стены.

Пенсионерка добралась до скамейки у входа в подъезд и попросила рабочего, который пришел монтировать лифт, вызвать скорую помощь и рассказал, кто ее избил. Женщину доставили в больницу.

В данный момент она находится в реанимации без сознания. Врачи констатировали у нее открытую черепно-мозговую травму.

Сына пенсионерки задержали. В отделе полиции он сознался в совершении преступления. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.