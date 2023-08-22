В Воронеже спрогнозировали похолодание до +10

Приближение осени уже дает о себе знать. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Воронежские синоптики спрогнозировали холодные ночи. Сначала температура в темное время суток резко понизится в Воронежской области, а потом и в Воронеже.

Так, в нескольких районах нашей области обещает быть совсем уж осенней ночь на четверг, 24 августа. Столбик термометра может опуститься до +10 градусов. До Воронежа похолодание дойдет на двое суток позже. Там те же +10 при переменной облачности метеорологи обещают в ночь на субботу, 26 августа. День, кстати, тоже будет весьма прохладный для лета – в районе +20, хотя дождь маловероятен.

Напомним, резкое понижение температуры, как сообщают синоптики, вызвано тем, что Воронежская область попала в восточную периферию антициклона, куда закачиваются холодные воздушные массы. Подробнее о том, какую погоду прогнозируют на нынешней рабочей неделе, смотрите здесь.