Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 августа 2023 9:22

Движение в районе Остужевской развязки переключат днем 22 августа в Воронеже

Это вызвано улучшением погодных условий
Евгения ФРОЛОВА

Переключение транспортного движения на Остужевской развязке случилось раньше объявленного срока. Уже сегодня днем, 22 августа, автомобилисты двинутся по новому путепроводу. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Ранее переключение было вызвано улучшением погодных условий. У специалистов были опасения, что из-за сильного дождя не получится вовремя нанести разметку на путепроводе. Но небесная канцелярия не подвела. И поскольку ночью осадков не было, то временную разметку нанесли.

Более раннее переключение автотрафика позволит в дальнейшем быстрее завершить и все запланированные на сооружениях работы и открыть по ним движение.