Движение в районе Остужевской развязки переключат днем 22 августа в Воронеже

Переключение транспортного движения на Остужевской развязке случилось раньше объявленного срока. Уже сегодня днем, 22 августа, автомобилисты двинутся по новому путепроводу. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Ранее переключение было вызвано улучшением погодных условий. У специалистов были опасения, что из-за сильного дождя не получится вовремя нанести разметку на путепроводе. Но небесная канцелярия не подвела. И поскольку ночью осадков не было, то временную разметку нанесли.

Более раннее переключение автотрафика позволит в дальнейшем быстрее завершить и все запланированные на сооружениях работы и открыть по ним движение.