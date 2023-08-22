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НовостиПроисшествия22 августа 2023 8:55

Четверо молодых людей на легковушке врезались в стоящую фуру под Воронежем

Компания молодежи на «семерке» пострадала после столкновения со стоящей фурой под Воронежем
Ирина ШАБАНОВА
Фото регионального главка МВД

Фото регионального главка МВД

Авария произошла в 5 часов утра 22 августа в Семилукском районе. В столкновении легковушки и фуры пострадали сразу четверо молодых людей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Компания молодых людей на ВАЗ-2107 ехала на 23 км автодороги «Землянск – Старая Ольшанка». За рулем был 18-летний автомобилист. Он и направил машину в грузовик Iveco с полуприцепом.

В этот момент водитель грузовика выставил на дорогу знак аварийной остановки. Его полуприцеп частично стоял на проезжей части. Судя по всему, молодой человек его просто не заметил.

В результате ДТП в больницу попали четыре молодых человека: водитель и его пассажиры – 15-летний подросток и девушки 17 и 18 лет. Парни – местные жители, а девушки – из Воронежа.