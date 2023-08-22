Мужской труп обнаружили в припаркованной машине под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В припаркованной в городе Семилуки машине был найден труп 50-летнего мужчины. Следователи начали доследственную проверку обстоятельств. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Там пояснили, что тело обнаружили полицейские 17 августа, когда патрулировали улицу Дзержинского. Их внимание привлек стоящий возле дома автомобиль. А в салоне находился мертвый 50-летний местный житель.

В СК отметили, что внешних следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Следователь осмотрел место происшествия и направил тело на экспертизу, которая установит, отчего умер мужчина.