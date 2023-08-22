В ДТП на трассе «Воронеж–Луганск» пострадали три человека

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла утром в 7:50 в Хохольском районе. Подробности сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 22 августа.

По предварительным данным полиции, на 28 км автодороги Р-194 «Воронеж – Луганск» 73-летний воронежец на ВАЗ-21053 совершал обгон. Во время маневра он столкнулся с «Ладой Калина», за рулем которой находился 33-летний житель Хохольского района.

В результате в больницу по скорой попали оба водителя и 62-летний пассажир «Лады Калина». Полиция проводит проверку по факту ДТП.