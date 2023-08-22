Воронежская телебашня засияет цветами триколора в День флага России 22 августа

Фото - пресс-службы РТРС «Воронежский ОРТПЦ» Фото: Предоставлено "КП"

Сегодня, 22 августа, в нашей стране празднуется День Государственного флага России. В связи с этим воронежская телебашня традиционно окрасится в цвета триколора. Информацией поделились в пресс-службе РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Иллюминацию воронежцы и гости города смогут увидеть в течение двух часов - с 20:00 до 22:00.

Кстати, бело-сине-красными цветами засияют и другие телебашни страны. Они «откликнуться» в Тамбове, Белгороде, Твери, Саратове, Пятигорске, Самаре, Перми, Ярославле, Челябинске, Казани, Братске, Черкесске, Кызыле, Оренбурге, Улан-Удэ, Якутске и других городах. А в Нальчике и Нижнем Новгороде даже появится надпись «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации».