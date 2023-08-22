В сгоревшем доме в СНТ под Воронежем нашли тело 51-летнего мужчины

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Пожар разгорелся в жилом доме в СНТ Новоусманского района ночью 22 августа. На месте обугленного жилища спасатели нашли тело 51-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ЧП произошло в СНТ «Энергетик» в поселке 2-го отделения совхоза Новоусманский на улице Первомайская. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 02.03. К тушению привлекли три ПСЧ в составе 12 спасателей и трех единиц спецтехники. Справиться с ним удалось в 02.30.

В результате пожара полностью сгорел дом 5х4 м. На месте обнаружили тело мужчины, пострадала 51-летняя женщина. Ее увезли в райбольницу.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.