В Воронеже на Циолковского закрыли движение из-за провалившегося асфальта

Из-за провалившегося асфальта на улице Циолковского на Левом берегу Воронежа частично перекрыли проезд авто. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

О вновь провалившемся асфальте рассказали очевидцы вечером 21 августа. Огромная дыра зияет на проезжей части Циолковского. Движение транспорта невозможно от улицы Беляевой до дома №22/3 по улице Циолковского.

Сейчас на месте работают специалисты комбината благоустройства, а также аварийная бригада ресурсоснабжающей организации. Участок откроют после ремонта инженерной сети и восстановления асфальтобетонного покрытия.

Напомним, дыры в асфальте на улице Циолковского образуются не в первый раз. Аналогичная ситуация произошла год назад в сентябре. Тогда в яму провалился троллейбус.