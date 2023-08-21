В Воронеже чистят ливневки после сильного дождя 21 августа 2023

Фото пресс-службы городской администрации.

Сегодня, 21 августа, в Советском районе Воронежа бригады специалистов очищают решетки ливнеприемников после сильного дождя. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для восстановления пропускной способности сотрудники Комбината благоустройства освобождают решетки от мусора, наносимого водой. Речь идет о пересечении ул. Пеше-Стрелецкой и ул. Домостроителей, ул. Олека Дундича, ул. Моисеева, ул. Космонавтов, 46, ул. Депутатская, 2, ул. Героев Сибиряков, путепровод ул. Южно-Моравская, ул. Дорожной, Песчаной, Центральной.

Власти заверили, что специалисты работают при тесном взаимодействии со всеми профильными службами и принимают меры для минимизации последствий подтопления.