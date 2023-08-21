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НовостиОбщество21 августа 2023 16:57

Менее 20% жителей Воронежской области получают зарплату выше среднего

По этому показателю наш регион на 56-м месте в России
Алексей СЕРГУНИН
В ТОП-3 регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего вошли Ямало-Ненецкий (75%), Ненецкий (61,4%) и Ханты-Мансийский автономные округа (60,8%).

В ТОП-3 регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего вошли Ямало-Ненецкий (75%), Ненецкий (61,4%) и Ханты-Мансийский автономные округа (60,8%).

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Воронежской области 19,2% жителей получают зарплату выше средней по стране. Это 56-е место в рейтинге субъектов РФ. Об этом сообщает «РИА Новости». Кроме того, 4,7% специалистов получают больше двух средних зарплат.

В ТОП-3 регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего вошли Ямало-Ненецкий (75%), Ненецкий (61,4%) и Ханты-Мансийский автономные округа (60,8%). При этом соседняя Белгородская область занимает 32-е место с показателем 26,1%, Липецкая область - 39-е (24,6%), Курская область – 42-е (23,7%).