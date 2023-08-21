Доходы бюджета Воронежа выросли на 30% за первые шесть месяцев 2023 года

Фото из телеграм-канала КСП Воронежа.

За первые шесть месяцев 2023 года в бюджет Воронежа поступили доходы в сумме около 16,558 миллиарда рублей. Об этом информирует телеграм-канал городской Контрольно-счетной палаты (КСП) областного центра.

Этот показатель на 30% выше того, что был зафиксирован за аналогичный период 2022 года. Поступления выросли за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня (68% доходов).

При этом на расходы направлены чуть более 17,148 миллиарда. Как уточнили в КСП, за минувшие полгода муниципальный долг Воронежа не изменился. Он по-прежнему составляет 1,894 миллиарда.