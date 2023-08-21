В Воронеже ребенок едва не лишился глаза из-за пластмассового пистолета

Жительница Воронежа рассказала о травме своего маленького сына, который пострадал от пластмассовой пули от игрушечного пистолета. Об этом сообщает телеграм-канал «Жители Воронежа (Мкр. Шилово)».

В мальчишку прилетела пластмассовая пулька из игрушечного пистолета. По словам взволнованной матери, что она попала в место в «одном сантиметре от глаза» ребенка.

- Сейчас появился синяк у виска и небольшая гематома, мы наблюдаемся у врача. Хорошо, что в целом все обошлось, - пояснила женщина.

Родительница попросила родителей забирать у детей пули от игрушки. Это поможет избежать серьезных травм.